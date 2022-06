Guppedantha Manasu : వసుధార ప్రేమతో ఇబ్బంది పడుతున్న రిషి.. బెట్టు చేస్తూనే సీక్రెట్ లవ్!

స్టార్ మాలో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా సాక్షికి వార్నింగ్ ఇచ్చిన వసు రిషికి తన మీద ఉన్న ప్రేమను అర్ధం చేసుకుంటుంది. అలా సాగుతూ ఉండగా మినిస్టర్ గారు అప్పగించిన వర్క్ ఎందుకు ఎప్పుడూ హడావుడిగా ఉంటుదని అనుకుంటుంది. ఎట్టకేలకు పూర్తి చేసి జగతిమేడంకి కాల్ చేసి మేడం రిపోర్ట్స్ రెడీ అయ్యాయి ఫైనల్ చేయండని అంటుంది. దానికి జగతి నేను నీ కాల్ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను, కానీ ఫైనల్ చేయాల్సింది రిషి, నేను కాదని అంటూ కాస్త టైమ్ ఇవ్వు కాల్ చేస్తానని అంటుంది. వసు పంపించిన వర్క్ మొత్తం చెక్ చేసిన జగతి దీన్ని ప్రింట్ తీసి రిషికి ఇస్తే సరిపోతుంది అంటుంది. ఇంతలో అక్కడకు మహేంద్ర,గౌతమ్ వచ్చి ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నారా అని అడగడంతో ల్యాప్ టాప్ తీసుకెళ్లింది కదా తొందరగా చేసి పెట్టేసింది వసు అని చెబుతుంది.

Guppedantha Manasu Episode 484: Jagathi and Mahindra are upset as Devayani talks ill about them. Elsewhere, Gautham teases Rishi when he questions him about Vasudhara.