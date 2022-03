Guppedantha Manasu: ఎట్టకేలకు తండ్రిని కలిసిన రిషి.. వసుధారతో వెటకారం మాములుగా లేదుగా!

గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా సాగుతుంది. వారం రోజులుగా మొత్తం సీరియల్ మిషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్టు రద్దు విషయంలో అప్ సెట్ అయిన మహేంద్ర తన కుమారుడు రిషిని కాదనుకుని భార్య జగతి దగ్గరకు వెళ్తాడు. రిషి ఇంటికి వెళ్లగా దేవయాని నటన మొదలు పెడుతుంది. ఈ క్రమంలో అన్నం తినని రిషితో గత ఎపిసోడ్‌లో వసుధార అన్నం తినేలా చేస్తుంది. మహేంద్రా వెళ్లిపో అని జగతి చెబుతూనే ఉన్నా మహీంద్ర మాత్రం రిషి మారాలి అంటే నేను ఇక్కడే ఉండాలని చెబుతూ ఉంటాడు. అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. ఇక మార్చి 24 గురువారం ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 407: The minister instructs Mahindra and Jagathi to continue the Mission Education project as long as possible. Mahindra later asks Rishi to reconsider his choice.