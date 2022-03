Guppedantha Manasu: రిషీతో స్టూడెంట్స్ వార్.. దేవయాని కొత్త స్కెచ్.. జగతి కాలేజ్ రీ ఎంట్రీ!

స్టార్ మా చానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా సాగుతోంది. ప్రస్తుతానికి సీరియల్ మొత్తం మిషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్ట్ రద్దు చుట్టూనే సాగుతోంది. మిషన్ ఎడ్యుకేషన్ రద్దు విషయం నోటీసు బోర్డులో పెట్టడంతో స్టూడెంట్స్ అంతా ఆ విషయం తెలుసుకుని షాక్ అవుతారు. ఈ విషయం మీద ఎంత దూరం అయినా వెళ్లాలని భావిస్తూ ఉండడంతో అది చూసి గౌతమ్ ఈ విషయం పెద్దమ్మకి చెప్పడం మంచిది అనుకుని కాల్ చేస్తాడు...కాలేజీలో గొడవ జరుగుతోంది, పెదనాన్నగారిని పంపమని అడుగుతాడు. అలా మొదలైన ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 410: Rishi, Jagathi, and Mahindra meet the minister. Later, Vasudhara tries to stop the riot at the college, but Rishi misunderstands her.