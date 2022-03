Guppedantha Manasu: జగతి ఎంట్రీతో మారిన సీన్.. పాపం దేవయాని ప్లాన్ తుస్.. అయినా తగ్గకుండా మరో ప్రయత్నం!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. ప్రస్తుతానికి సీరియల్ మొత్తం మిషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్టు రద్దు చుట్టూనే సాగుతోంది. మిషన్ ఎడ్యుకేషన్ రద్దు విషయం నోటీసు బోర్డులో పెట్టడంతో స్టూడెంట్స్ అంతా నిరసనకు దిగుతారు. విషయాన్ని వాడుకోవడానికి దేవయాని మనుషులను దించడంతో గొడవను మరింత పెద్దది అయ్యేలా చేస్తారు. ఇక అలా మొదలైన ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 410: Jagathi answers the media and stops the riot at the college. On the other hand, Devayani manipulates Rishi against Jagathi and Vasudhara.