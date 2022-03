Guppedantha Manasu: దిమ్మ తిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చిన రిషి.. కక్కలేక మింగలేక గోతిలో పడ్డ నక్కలా మారిన దేవయాని

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. ప్రస్తుతానికి సీరియల్ మొత్తం మిషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్టు రద్దు చుట్టూనే సాగుతోంది. మిషన్ ఎడ్యుకేషన్ రద్దు విషయం నోటీసు బోర్డులో పెట్టడంతో స్టూడెంట్స్ అంతా నిరసనకు దిగుతారు. విషయాన్ని వాడుకోవడానికి దేవయాని మనుషులను దించడంతో గొడవను మరింత పెద్దది అయ్యేలా చేస్తారు. కానీ జగతి ఎంట్రీ ఇచ్చి సమస్య అప్పటికప్పుడు సద్దుమణిగేలా చేస్తుంది. 24 గంటల్లో రిషి క్లారిటీ ఇస్తాడని చెబుతుంది. ఆ క్లారిటీ ఇచ్చేందుకు ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇక అలా మొదలైన ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 412: Rishi addresses the media and tells his decision. Meanwhile, Devayani gets angry when he appoints Jagathi as the director for the new project.