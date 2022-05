Guppedantha Manasu: వసుధారకు చేరిన రిషి ప్రేమలేఖ.. జగతి పంపడంతో టెన్షన్ టెన్షన్

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. వసుధార ఎవరికీ తెలియకుండా ఒక బస్తీలో ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని అక్కడే నివసిస్తూ ఉంటుంది. రిషి అనేకసార్లు ఆమె రూం కి వచ్చి వెళుతూ ఉండటంతో ఆమెకు రూమ్ అద్దెకిచ్చిన యజమానులు సహా బస్తీవాసులు ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఆమెను అనుమానించి అవమానించి మాట్లాడతారు. రిషి తన వల్ల బాధ పడినా అవమాన పడకూడదు అని ముఖం మీదే తలుపు వేసి మీరు వెళ్లిపోవాలని చెబుతుంది. తరువాత పరిస్థితుల్లో గౌతమ్ ఆమెకు ప్రపోజ్ చేయగా ఆమె నో చెప్పి పంపుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ ప్రపోజల్ విషయాన్ని రిషికి చెప్పగా రిషి సాక్షి నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం తనకు సహాయం చేయాల్సిందిగా వసుధారను కోరతాడు. ఇక అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. ఇక తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 448: Rishi asks Vasudhara to help him to get rid of Sakshi. Later, Vasudhara gets confused as Jagathi and Mahindra share Rishi's love letter with her.