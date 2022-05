Guppedantha Manasu: వసుకి రానని చెప్పి మళ్ళీ ఫాలోయింగ్.. మహేంద్ర కంట పడడంతో రిషి వ్యవహారం బట్టబయలు?

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ యూత్ సహా అన్ని వర్గాల వారిని ఆకట్టుకుంటూ ఆసక్తికరంగా ముందుకు వెళుతోంది. గత కొద్ది ఎపిసోడ్స్ నుంచి ఎక్కువగా వసుధార రిషి మధ్య ప్రేమను హైలైట్ చేస్తున్నారు. రిషి సాక్షి నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం తనకు సహాయం చేయాల్సిందిగా వసుధారను కోరతాడు. దానికి ఆమె సరే అంటుంది. వసుధార స్కాలర్ షిప్ టెస్ట్ గురించి జగతి మేడమ్ తో రిషి మాట్లాడుతూ ఉండగా సాక్షి నేరుగా రిషి కాబిన్ కు వస్తుంది. అలా రావడం కరెక్ట్ కాదని ఆమెను మందలించడంతో ఆమె రిషి ఇంట్లో తన తల్లితండ్రులతో పంచాయితీ పెడుతుంది.

ఆ తరువాత దేవయాని వసుధారకు దూరంగా ఉండమని చెబుతుంది. అయితే వసుకి హాల్ టికెట్ వచ్చిన తరువాత దేవయాని మాటలు గుర్తుకు రావడంతో ఆమెను దూరం పెట్టాలని భావించి పరీక్షకు నేను రాను నువ్వే వెళ్లాలి అని రిషి వసుకి తేల్చి చెప్పడం తెలిసిందే. ఇక అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగించగా ఇక ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఏమి జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 455: Jagathi motivates Vasudhara and sends her to the exam. On the other hand, Devayani shares her plan with Sakshi against Vasudhara.