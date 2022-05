Guppedantha Manasu: రిషికి కొత్త ప్రేమ పాఠాలు.. వెంటాడుతున్న సాక్షి.. వసుతో ఓపెన్ అయిపోతూ?   

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వసుధార, రిషి మధ్య ప్రేమ వ్యవహారాన్ని ఎక్కువగా హైలైట్ చేస్తున్నారు. రిషి, వసుధారను ఇంటికి తీసుకు వెళ్లడం ఆ తర్వాత తాను ఇక్కడ ఉండటం కరెక్ట్ కాదని ఆమె బయటికి వెళ్లిపోవడం కూడా ఆసక్తి రేకెత్తించాయి. ఆమె బయటకు వెళ్ళాక కూడా రిషి కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాడు. వసుధార ఒక స్కాలర్ షిప్ టెస్ట్ రాయడం కోసం వేరే ఊరు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. రిషి తనను దగ్గర ఉండి ఆ ఊరికి తీసుకువెళతాడు అని ఆమె భావిస్తోంది.

కానీ రిషి మాత్రం ఇంట్లో వాళ్లకు భయపడి ముందు నువ్వు వెళ్ళిపో అని అంటాడు. తర్వాత మనసు ఉండబట్టలేక ఆమెతో పాటు ఆమె వెళుతున్న ఊరికి బయలుదేరతాడు. మధ్యలో బస్సు ఆపి ఆమెను తన కారులో ఎక్కించుకుని ఒక హోటల్ కి తీసుకువెళతాడు. ఇద్దరూ కలిసి ఒక రూం తీసుకున్నట్లు గత ఎపిసోడ్ లో చూపించారు. ఇంతలో సాక్షి రావడం కూడా కనిపించింది అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం

English summary

Guppedantha Manasu Episode 457: Sakshi observes Rishi and Vasudhara and plots something terrible on them. On the other side, Devayani gets suspicious of Rishi and questions him.