Guppedantha Manasu: మహేంద్ర 'ఆపరేషన్ శుభలేఖ వర్కవుట్.. చిటికెలో రిషికి జ్ఞానోదయం

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వసుధార, రిషి మధ్య ప్రేమ వ్యవహారాన్ని ఎక్కువ హైలైట్ చేస్తున్నారు. బావ రీ ఎంట్రీ ఇవ్వడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో రిషి వసుధారను ఇంటికి తీసుకు వెళ్లడం ఆ తర్వాత తాను ఇక్కడ ఉండటం కరెక్ట్ కాదని ఆమె బయటికి వెళ్లిపోవడం వంటి విషయాలు చోటు చేసుకున్నాయి. వసుధార బయటకు వెళ్ళాక కూడా రిషి ఆమెను అనుక్షణం కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఇక వసుధారను ఒక స్కాలర్ షిప్ టెస్ట్ రాయించాలని ప్రయత్నిస్తున్న రిషి ఆ పరీక్ష రాయడం కోసం వసుధార వేరే ఊరు వెళ్లాల్సి వస్తే ఇరకాటంలో పడతాడు. అనేక ట్విస్టుల తర్వాత రిషి ఆమెను పరీక్ష రాయించడం వేరే ఊరికి తీసుకువెళతాడు. ఇద్దరూ కలిసి ఒక రూం తీసుకుంటారు కానీ రిషి ఆమెను చదువుకోమని చెప్పి బయటకు వెళ్లి కారులో ఉంటాడు. తరువాత ఆమెను పరీక్షకు సిద్ధం చేస్తుంటాడు. ఈలోపు మహేంద్ర ఒక శుభలేఖ సిద్ధం చేసి పంపిస్తాడు. ఇక ఇలా గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం

English summary

Guppedantha Manasu Episode 459: Sakshi spies on Vasudhara and plans to harm her. On the other side, Rishi thinks about Vasudhara and comes to a conclusion about his relationship with her.