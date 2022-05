Guppedantha Manasu: రిషి మొహం మీద డోర్ వేసిన వసుధార.. ఐలవ్యూ చెప్పేసిన గౌతమ్

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. వసుధార బావ రాజీవ్ వసును బలవంతంగా ఎక్కడికో తీసుకు వెళ్లి పోతున్న క్రమంలో ఆమెను రిషి రక్షించి తన ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళాడు. అయితే దేవయాని వసుధారను అవమానించడంతో ఆమె ఇంటి నుంచి వెళ్లి పోతుంది. అలా బయటకు వెళ్లిన ఆమె ఒక బస్తీలో ఇల్లు అద్దెకి తీసుకోవడంతో ఎట్టకేలకు రిషి అనేక తంటాలు పడి ఆమెను కనుక్కుని ఆమె వెనకే వెళతాడు. ఆమెను కలిసి ఎప్పటి లాగే ఆమెను కారులో రెస్టారెంట్ కు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంటికి, అటు నుంచి కాలేజీకి ఇలా షటిల్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటాడు. రిషికి భోజనం పెట్టిన వసుధారను దేవయాని పెట్టిన మనిషి అనుమానించి అవమానం కలిగేలా మాట్లాడుతుంది. అయినా ఆమె రిషి ఫోన్ చేయగానే అతనితో కలిసి బయటకు వెళ్లిపోతుంది. ఈ విషయాన్ని దేవయాని పెట్టిన మనిషి గమనించి ఆమెకు చేరవేస్తుంది. ఇక అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. ఇక తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 443: "Vasudhara gets emotional as the neighbours speak ill about her. Later, Rishi gets shocked after she forbids him from meeting her."