Guppedantha Manasu: షాకిచ్చిన డెలివరీ బాయ్.. సాక్షి పరువు పాయె.. ప్రేమ విషయం ఓపెన్ అయిన వసు!

గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ లో ప్రస్తుతం వసుధార తన ప్రేమను ఎలా అయినా రిషింద్ర భూషణ్ కు వ్యక్తం చేసేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మధ్యలో సాక్షి కూడా వారిద్దరిని విడదీసి తాను రిషి కలవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఈ నేపధ్యంలో జరుగుతున్న సన్నివేశాలు, సంఘటనలు ఆసక్తికరంగా అల్లుకుంటున్నారు దర్శకుడు. మరి తాజాగా జరిగిన ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. తాను కొనిచ్చిన బట్టలు తీసుకువెళ్లిన వసుధార అందులో ఒక డ్రెస్ వేసుకుని రావడంతో దాన్ని చూసి మురిసిపోతూ ఉంటాడు రిషి. మీటింగ్ తర్వాత ఆమెతో మాట్లాడుతున్న సమయంలో అక్కడికి జగతి- మహీంద్రా రావడం చూసి అప్పటివరకు మాట్లాడిన విషయాలు కాకుండా ఆ మాట మార్చి చదువుల పండుగ బాగా చేయాలి అంటూ చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు.. వసుధర కూడా వాళ్ళు రావడం చూసి కవర్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక మహేంద్ర చూసావా మనం రాగానే ఇద్దరు వెళ్లిపోయారు నేను అలిగాను జగతి అంటే నేనేం చేశాను అని అంటుంది ఆమె.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 507: Sakshi invites Rishi for lunch with an evil motive. But she gets shocked as other guests arrive at her doorstep.