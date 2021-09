Lahari Shari in Bigg Boss Telugu 5: వాళ్లను చూస్తే అలాంటి మూడ్ రావడం లేదు.. స్కూల్ పిల్లల్ని పంపించారేంటో అంటూ

Photo Courtesy: Disney+hotstar and Star Maa

బిగ్‌బాస్ తెలుగు రియాలిటీ షో సీజన్ 5లో ఇంటి సభ్యులు తొటి కంటెస్టెంట్స్‌తో తమ భావాలను పంచుకొనే ప్రయత్నంలో పడ్డారు. ఇంటిలో సభ్యుల తీరు, వారి హావభావాల గురించి చెప్పకొంటూ కంటెస్టెంట్ల గురించి బేరిజు వేసుకొనే పనిలో ఉన్నారు. ఇంటిలోకి వెళ్లిన సభ్యులు ఆ వాతావరణానికి అలవాటు పడేందుకు ప్రయత్నిస్తూనే తమ స్ట్రాటజీలు అమలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో హీరోయిన్ లహరి షారి, ఆర్జే కాజల్ మధ్య ఆసక్తికరమైన సంభాషణ జరిగింది. తాజా ఎపిసోడ్‌లో లహరి షారి చెప్పిన విషయాలు ఏమిటో చూద్దాం పదండి..

English summary

Heroine Swetaa Varma had a funny chat with RJ Kajal. She made comments about affairs and Marriage in Bigg Boss Telugu 5 house with RJ Kajal. Swetaa said, VJ Sunny, Sree Rama Chandra look like School Kids.