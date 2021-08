Indian Idol 12 Shanmukhapriya: షణ్ముఖప్రియుకు ఊహించని ఆఫర్లు.. ఓడిపోయినా ఆ రికార్డు సొంతం

బుల్లితెరపై ఎన్నో రకాల షోలు వచ్చినా.. పాటల పోటీలతో సాగే కార్యక్రమాలకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు, ఆదరణ దక్కుతూ ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి భాషలోనూ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్‌‌లు సూపర్ సక్సెస్ అవుతుంటాయి. ఇక, దేశం మొత్తం మెచ్చే సింగింగ్ కాంపిటీషన్‌లలో 'ఇండియన్ ఐడల్' మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. దీనికి ఇండియాలోనే కాదు.. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు దక్కింది. అందుకే సీజన్ల మీద సీజన్లను జరుపుకుంటూ ఇప్పటికే పదకొండు పూర్తి చేసుకుంది. ఇక, ఇప్పుడు పన్నెండో సీజన్ కూడా ముగిసింది. ఆరుగురు అభ్యర్ధులతో ఫినాలే ఎపిసోడ్ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఆదివారం జరిగింది. ఇక, ఈ షో ద్వారా షణ్ముఖప్రియ అప్పుడే అదిరిపోయే ఆఫర్లను అందుకున్నట్లు ఓ న్యూస్ విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Indian Idol 12 Finalist Shanmukhapriya Got Sixth Place in The Show. But She Already Got Vijay Devarakonda Movie Offer. Now She Selected for Few Bollywood Movies.