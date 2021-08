Intinti Gruhalakshmi August 13th Episode: తులసికి అండగా నిలిచిన నందూ.. లాస్యతో మొదలైన యుద్ధం

సుదీర్ఘ కాలంగా తెలుగు బుల్లితెరపై ప్రసారం అయ్యే సీరియళ్లకు ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్థాయిలో స్పందన వస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఎన్నో ధారావాహికలు విజయవంతంగా ప్రదర్శితం అవుతున్నాయి. అలాంటి వాటిలో స్టార్ మాలో ప్రసారం అవుతోన్న 'ఇంటింటి గృహలక్ష్మి' ఒకటి. దాదాపు ఏడాది నుంచీ ప్రసారం అవుతోన్న ఈ సీరియల్‌ రోజు రోజుకూ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. దీంతో ప్రేక్షకుల నుంచి దీనికి ఆదరణ మరింతగా పెరిగిపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో 'ఇంటింటి గృహలక్ష్మి' శుక్రవారం ప్రసారం కానున్న ఎపిసోడ్‌లో ఏం జరుగుతుందో ఆలస్యం లేకుండా చూద్దాం పదండి!

Photos Courtesy: Star మా and Disney+Hotstar

English summary

Intinti Gruhalakshmi Episode 397: Shruthi Suggest to Prem For Not Fight with Giridhar. Then Tulasi and Lasya Challenge Each Other. After That Lasya Gave Warning to Nandhu.