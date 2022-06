బుల్లితెరపైన బిగ్‌బాస్ తెలుగు రియాలిటీ షో‌కు ఉన్న క్రేజ్ ఎంతో మాటల్లో చెప్పలేం. ప్రతీ సీజన్ సరికొత్త రేటింగ్‌తో ముందుకెళ్తున్నది. గతేడాది బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 5ని పూర్తి చేసుకొన్న ఈ షో.. బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 6 సిద్దమవుతున్నది. ఇటీవల ఓటీటీ ఫార్మాట్‌ను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకొన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే బిగ్‌బాస్ తెలుగు 6వ సీజన్‌కు సంబంధించి వైరల్ అవుతున్న కంటెస్టెంట్ల పేర్లలో ఆశ్చర్యకరమైన వ్యక్తి తెరపైకి వచ్చారు. ఆ కంటెస్టెంట్ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bigg Boss Telugu season 6 is going to start on July third week. As per report, Contestant selections finished. Reports suggest that, Advocate Subbu Singh Pogu gets opportunity to go into show..