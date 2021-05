జబర్దస్త్ ద్వారా చాలా మంది కమెడియన్స్ కు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్లాట్ ఫార్మ్ దొరికింది. ఎలాగైనా సినిమా ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ అవ్వాలని కష్టపడే వారికి జబర్దస్త్ లాంటీ రియాలిటీ షోలు మంచి బూస్ట్ ఇస్తున్నాయి. ఇక టీమ్ లీడర్ గా చేసే అవకాశం వస్తే కమెడియన్స్ పంట పండినట్లే. ఆదాయం టీమ్ లో ఉన్న వారి కంటే ఎక్కువగా అందుతుందట. కెవ్వు కార్తిక్ కూడా ఒక సాధారణ టీమ్ మెంబర్ నుంచి టీమ్ లీడర్ వరకు వచ్చాడు. ఇక ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ కమెడియన్ కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలని చెప్పాడు.

English summary

In a recent interview kevvu Karthik made some interesting comments about his life. He said he initially mimicked small-scale events for Rs 200. He said he did the job a few years after finishing engineering but started doing events with the intention that it would not suit any of the family’s financial circumstances.