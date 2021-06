Janaki Kalaganaledu June 4th Episode: సునందదేవి కుట్ర గురించి తెలుసుకున్న జనకి.. మరో షాకింగ్ ట్విస్ట్!

జానకి కలగనలేదు డైలీ సీరియల్ రేటింగ్స్ విషయంలో రోజురోజుకు తన సంఖ్యను పెంచుకుంటోంది. అత్తా కోడళ్ల కాన్సెప్ట్ ను రొటీన్ గా కాకుండా కలర్ఫుల్ ఎమోషన్స్ తో ప్రేక్షకును బాగానే ఎట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. క్యూట్, రొమాంటిక్ సీన్స్ ను కూడా బాగానే హైలెట్ చేస్తున్నారు. అందమైన ప్రేమ మధ్యలో భార్య జానకి ఆశయం, భర్త రామచంద్ర అమాయకత్వ ప్రేమ, అత్త జ్ఞానాంబ కట్టుబాట్లు ఆప్యాయత.. ఈ సిరియల్ లో ప్రధాన అంశాలు. ఇక ఈ రోజు ప్రసారం కాబోయే 55వ ఎపిసోడ్ పై ఒక లుక్కేస్తే..

English summary

TV serials are gaining more popularity now than ever before. Even though it is a routine format, Janaki kalaganaledu. Serial category impresses them immensely. Along with the cute love story, a wife's ambition, husband's innocence love, majestic aunt domination, affection .. are the main elements in this serial. Take a look at the 55th episode airing today.