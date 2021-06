Janaki Kalaganaledu June 7th Episode: భర్తతో జానకి జిలేబి రొమాన్స్.. జ్ఞానాంబకు దొరికిపోయిన రామ!

జానకి కలగనలేదు సీరియల్ రోజురోజుకు మరింత ఆసక్తికరంగా కొనసాగుతోంది. రొటీన్ గా అత్తా కోడళ్ల గొడవల కాన్సెప్ట్ అని కాకుండా కాస్త కలర్ఫుల్ ఎమోషన్స్ ను జోడించి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంటోంది. జానకి - రామచంద్ర క్యూట్, రొమాంటిక్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అందమైన ప్రేమ మధ్యలో భార్య జానకి ఆశయం, భర్త రామచంద్ర అమాయకత్వ ప్రేమ, అత్త జ్ఞానాంబ కట్టుబాట్లు ఆప్యాయత.. ఈ సిరియల్ లో ప్రధాన అంశాలు. ఇక ఈ రోజు ప్రసారం కాబోయే 56వ ఎపిసోడ్ పై ఒక లుక్కేస్తే..

English summary

Janaki Kalaganaledu serial continues to be more interesting day by day. good response by adding some colorful emotions instead of the concept of family fights. Janaki - Ramachandra Cute, romantic scenes impress the audience immensely. Amidst beautiful love, wife Janaki's ambition, husband Ramachandra's love of innocence, aunt Gnanamba's commitment and affection .. are the main elements in this serial. Take a look at the 56th episode airing today.