Janaki Kalaganaledu May 24th Episode: ఫస్ట్ నైట్ కోసం ఏర్పాట్లు.. అసలు నిజం తెలుసుకున్న జ్ఞానాంబ!

జానకి కలగనలేదు సిరియల్ రోజురోజుకు మరింత ఆసక్తిగా మారుతోంది. ఊహించని ట్విస్టులతో ఈ సిరియల్ వీక్షకుల సంఖ్యను పెంచుకుంటోంది. చాలా కాలం తరువాత రాశి నటన అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది. అందమైన ప్రేమ మధ్యలో భార్య జానకి ఆశయం, భర్త అమాయకత్వ ప్రేమ, అత్త కట్టుబాట్లు ఆప్యాయత.. ఈ సిరియల్ లో ప్రధాన అంశాలు. ఇక ఈ రోజు ప్రసారం కాబోయే 46వ ఎపిసోడ్ పై ఒక లుక్కేస్తే..

English summary

TV serials are gaining more popularity now than ever before. Even though it is a routine format, Janaki kalaganaledu. Serial category impresses them immensely. Along with the cute love story, a wife's ambition, husband's innocence love, majestic aunt domination, affection .. are the main elements in this serial. Take a look at the 46th episode airing today.