Karthika Deepam 2 August 21st: దీపా గొంతు నులిమిన జ్యోత్స్న.. కార్తీక్ బాబుకు షాకింగ్ న్యూస్
Karthika Deepam 2 Serial Latest Episode : కార్తీక దీపం 2 ఆగస్టు 20వ తేదీ 441వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. శివ నారాయణ పారుజాతాన్ని ఆ గుండంలోకి నెడుతాడు. దాంతో పారు గుండంలో పడిపోతుంది. అసలు శివ నారాయణకు ఇక్కడి విషయం అంతా ఎలా తెలిసిందని షాక్ అవుతుంది. మీకు ఎలా తెలిసిందండి అని ప్రశ్నిస్తుంది. ఇక కార్తీక్ బాబు అందుకు స్పందిస్తాడు. నువ్వు మాట్లాడటం ప్రారంభించినప్పుడే పెద్దసారుకు ఫోన్ చేశాను పారు అని కార్తీక్ బాబు అంటాడు. అప్పటి నుంచే పెద్ద సారు నీ మాటలన్నీ వింటున్నారని చెబుతాడు. దాంతో పారుజాతం వణికిపోతుంది. ఇక శివ నారాయణ పారుపై ఉగ్రరూపం దాల్చుతాడు. అసలు నీకు ఇలాంటి నీచపు బుద్ధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని మండి పడుతాడు. నీ అవతారం చూస్తే చిన్నప్పుడు మా స్నేహితులు చెప్పిన దెయ్యం నువ్వేనేమో అని అనిపిస్తుంది. నువ్వు అచ్చం దెయ్యంలాగానే ఉన్నావంటూ చురకలు పెడుతాడు. దాంతో పారు ఏదో సరదాకి ఇలా చేశానండి అని బదులిచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకు శివ నారాయణ మరింతగా ఫైర్ అవుతాడు. నోటికి వచ్చిన మాటలన్నీ తిడుతూ ఉంటాడు. అసలు నువ్వు దీపా, కార్తీక్ బాబుల పెళ్లిని ఎందుకు ఆపాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నావని ప్రశ్నిస్తాడు.
పైగా నువ్వే శ్రీధర్ కు ఫోన్ చేసి ఎందుకు పెళ్లికి రావొద్దని చెప్పావంటూ ప్రశ్నిస్తాడు. అదే సమయంలో సుమిత్ర, దశరథ, జ్యోత్స్న బయటికి వస్తారు. పారును తాత శివ నారాయణ నిలదీయడంతో షాక్ అవుతారు. అసలు ఏం జరిగిందని అసలు విషయం తెలుసుకుంటారు. పారు రానురాను మరింత దిగజారిపోతోందని మండిపడుతాడు. అసలు నువ్వు శ్రీధర్ కు ఫోన్ చేసి ఎందుకు పెళ్లికి రాకూడదని చెప్పావో చెప్పమని శివ నారాయణ ప్రశ్నిస్తాడు. లేదు నేను చెప్పలేదు. అసలు శ్రీధర్ తో మాట్లాడి చాలా కాలం అయ్యిందని బదులిస్తుంది. దాంతో దశరథ పెళ్లికి శ్రీధర్ రావడం లేదా అని ప్రశ్నిస్తాడు.
ఇక కార్తీక్ బాబు స్పందిస్తూ కొడుకు పెళ్లికి తండ్రి రాకుండా ఉంటాడా? అని బదులిస్తాడు. కార్తీక్ బాబు, దీపాల పెళ్లి నిర్ణయించింది శివ నారాయణ, అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తే సహించేది లేదని పారుకు మరోసారి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇస్తాడు. ఇక ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది నెక్ట్స్ ఎపిసోడ్ కు వాయిదా పడింది. ఆగస్టు 21వ తేదీ 442 ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే?
