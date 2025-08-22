Karthika Deepam 2 August 22nd: దీపా కార్తీక్ ల పెళ్లి ఏర్పాట్లు.. చెడగొట్టేందుకు జ్యోత్స్న అలాంటి ప్లాన్
Karthika Deepam 2 Serial Latest Episode : కార్తీక దీపం 2 ఆగస్టు 21వ తేదీ 442వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. నా పేరు మాత్రం చెప్పకురా నాయనా అని పారిజాతం రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. నువ్వు నా పేరు చెప్పావంటే శివ నారాయణ నాపై శివ తాండవం ఆడుతాడని అంటుంది. అదేం కాదులే పారు అందరం నీ పేరే చెబుతామని, దీపా కూడా నువ్వు పిలిచావనే చెబుతుందిలే అని పారును ఆట పట్టిస్తాడు. ఇదే సమయంలో శివ నారాయణ వస్తాడు. అందరినీ చూసి నవ్వుతాడు. ఇక వీరందరినీ అని పారుజాతం ఏదో మాట్లాడబోతోంది. అదే సమయంలో వీరందరినీ నేనే పిలిచానని శివ నారాయణ చెబుతాడు. దాంతో పారుజాతం షాక్ అవుతుంది. కార్తీక్ గాడు నాతో ఆట ఆడుకుంటున్నాడని మండి పడుతుంది. శివ నారాయణ పిలిచాడని చెబితే సరిపోయేది కదా అని అనుకుంటుంది. ఇక రేపే పెళ్లి కాబట్టి సంప్రదాయంగా మగ పెళ్లి వారిని ఒక రోజు ముందుగానే పలిచామని అంటుంది. ఎందుకు అని పారుజాతం ప్రశ్నిస్తుంది. ఎందుకు ఏమిటీ విడిది ఇచ్చి వియ్యంకుల వారికి మర్యాద చేయడానికి అని శివ నారాయణ చెబుతాడు. శివ నారాయణ అందరినీ పలకరిస్తాడు కానీ శ్రీధర్ ను మాత్రం పలకరించడు. దాంతో శ్రీధర్ ఈ పెళ్లి అయ్యేలోపు మీ సంగతి చెబుతానని అంటాడు.ఇక మరోవైపు కాంచన, దశరథ, సుమిత్ర, పారు, జ్యోత్స్న, అనసూయ అందరూ విడిది ఇంట్లో కూర్చొంటాడు. ఇక రేపే కార్తీక్ బాబు దీపాల పెళ్లి అని ధశరథ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు.
కాంచన మొహంలో చిరునవ్వు వెలిగిపోతుంది. అందరూ అంత సంతోషంగా ఉండటం చూసి పారుజాతం కడుపు మండి పోతుంది. వెంటనే దశరథ ఇలా అందరినీ చూస్తుంటే నిజం పెళ్లిలానే ఉందని అంటుంది. అందుకు దశరథ నిజం పెళ్లి ఏంటీ పిన్ని నిజంగా జరిపిస్తున్న పెళ్లే కదా, కార్తీక్ బాబు నాకు అల్లుడు కాబోతున్నాడు అని అంటాడు. ఇంకా నయ్యం జ్యోత్స్న మెడలో తాళి కట్టమనలేదు అని పారు మాట జారుతుంది. దాంతో కాంచన, అనసూయ మండిపోతారు. ఇక సూటి పోటీ మాటలు మాట్లాడే బదులు సైలెంగా ఊరుకోవడం మేలని, సుమిత్ర వదిన మనస్సులోనూ బేధం ఉన్నదని తెలిస్తే మేం ఇక్కడికి వచ్చే వారిమే కాదని కాంచన అంటుంది. ఇలా మాట మాట పెరుగుతుంది. ఇక దశరథ కలుగ జేసుకొని అసలు పారుజాతం పిన్ని వల్లే ఈ గొడవ జరిగిందని అంటాడు. అందరూ సంతోషంగా ఉంటే నువ్వు ఓర్చుకోలేవా? అని ప్రశ్నిస్తాడు. అదే సమయంలో శివ నారాయణ వచ్చి ఏం జరిగిందని ప్రశ్నిస్తాడు.
ఏం లేదు నాన్న పెళ్లి ఏర్పాట్ల గురించే అని చెబుతాడు. దాంతో శివ నారాయణ పారును తన బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి ఒక కవర్ ఉంటుంది వెళ్లి తీసుకొని రమ్మని చెబుతాడు. ఇక తన కూతురికి తన చేతుల మీదుగా బట్టలు పెడుతానని చెబుతాడు. ఇక ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది నెక్ట్స్ ఎపిసోడ్ కు వాయిదా పడింది. ఆగస్టు 22వ తేదీ 443 ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే?
