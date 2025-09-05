Karthika Deepam 2 September 5th: జ్యోత్స్నపై రెచ్చిపోయిన కార్తీక్ బాబు.. పుట్టెడు శోఖంలో దీపా
Karthika Deepam 2 Serial Latest Episode : కార్తీక దీపం 2 సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ 454వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. శ్రీధర్ కావేరితో ఘర్షణ పడుతూ ఉంటాడు. అసలు దీపా కార్తీక్ బాబుల పెళ్లికి నేను రాకుంటే బాగుండని అనిపించింది. అసలు అక్కడ నాకు ఎలాంటి గౌరవం ఇవ్వలేదని అంటాడు. ఎప్పటికైనా దీపాను కార్తీక్ బాబు నుంచి విడదీస్తానని అంటాడు. దాంతో కావేరి అలా చేయొద్దని చెబుతుంది. ఇదే సమయంలో దాసు ఇంటికి వస్తాడు. శ్రీశైలం వెళ్తున్నానని, కార్తీక్ బాబు దీపాల పెళ్లి జరిగినందుకు మొక్కు తీర్చుకుంటానని చెబుతాడు. కావేరి అక్క ముడుపు ఇస్తానంటే వచ్చానని చెబుతాడు. ఇంతకీ ఆ మొక్కు ఏంటని శ్రీధర్ కావేరిని ప్రశ్నిస్తాడు. కార్తీక్ బాబు, దీపాలకు కొడుకు పుట్టాలని కోరుకుంటున్నానని బదులిస్తుంది. ఆ మాటలు విని శ్రీధర్ షాక్ అవుతాడు. ఇక కాశీ దీపా గురించి మీకు పూర్తిగా తెలియక ఇలా మాట్లాడుతున్నారు బావ. ఏదొక రోజు దీపాను నెత్తిన పెట్టుకుంటారని దాసు మనస్సులో అనుకుంటాడు. అదే విషయాన్ని శ్రీధర్ కు చెప్పేందుకు చూస్తున్నవన్నీ నిజాలు కాదని, ఏదో ఒక సందర్భంలో నీ కళ్లు తెరుచుకుంటాయని అంటాడు.
సుమిత్రను దశరథ ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడు. నువ్వు చేసిన పనికి మా చెల్లి కాంచన అక్కడ ఏడుస్తూ ఉందని అంటాడు. సుమిత్రను వెళ్లి కాంచనకు క్షమాపణలు చెప్పమని అంటాడు. కానీ సుమిత్ర అందుకు ఒప్పుకోదు. పైగా జ్యోత్స్న సుమిత్రకు మద్దతుగా ఉంటుంది. అమ్మ అస్సలు జ్యోత్స్నకు క్షమాపణ చెప్పదని అంటుంది. అసలు ఆ అనాథ దీపా కోసం మీరు ఎందుకు ఇంతలా బాధపడుతూ ఉన్నారు డాడీ అని ప్రశ్నిస్తుంది. ఇక దీపా వీరి మాటలన్నింటిని వింటూ ఉంటుంది. దశరథ సుమిత్రపై మండి పడుతూనే ఉంటాడు. నువ్వు చేసింది ముమ్మాటీకి తప్పే అని అంటాడు. నువ్వు ఎలాగైనా కాంచనకు క్షమాపణలు చెప్పమని అంటాడు. నువ్వు క్షమాపణ చెప్పకపోతే నేను కూడా నీతో మాట్లాడను అని అంటాడు. నేను కూడా జీవితాంతం క్షమించనని అంటాడు. అదే సమయంలో దీపా కాఫీ తీసుకుని వస్తుంది. ఇక జ్యోత్స్న దీపాను నీ వల్లనే అసలు సమస్యలు వచ్చాయని ఇంట్లో నుంచి మెడ పట్టుకొని బయటికి నెట్టెస్తుంది.
సుమిత్ర కూడా దీపాతోనే అన్ని దరిద్రాలు అని మండి పడుతుంది. మరోసారి పారు దీపాను నెట్టెస్తేంది. దాంతో అప్పటికే బయటికి వెళ్లికి ఇంటికి కార్తీక్ బాబు, శివ నారాయణ తిరిగి వస్తారు. దీపాను పారు జాతం నెట్టేయడంతో కార్తీక్ బాబు వెళ్లి పట్టుకుంటాడు. ఇక ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తి కరంగా మారింది. ఇక సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ 455 ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే?
