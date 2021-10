Karthika Deepam.. పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన డాక్టర్ మోనిత.. మళ్లీ సమస్యల్లో దీప కాపురం

తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో టాప్ రేటింగ్‌తో కొనసాగుతున్న కార్తీకదీపం సీరియల్ పలు ట్విస్టులతో ముందుకెళ్తున్నది. ప్రసవవేదన పడుతూ చావు బతుకుల్లో ఉన్న మోనిత వ్యవహారం మళ్లీ కార్తీక్ కాపురంలో సమస్యలు తెచ్చిపెట్టేలా ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మోనిత డెలివరీ అప్లికేషన్‌పై కార్తీక్ సంతకం పెట్టడం, ఆ విషయం దీపకు తెలియడం మరో ట్విస్టుగా కనిపిస్తున్నది. తాజా ఎపిసోడ్ 1181లో చోటుచేసుకొన్న హైలెట్స్ ఏమిటంటే..

