Karthika Deepam వంటలక్కపై హత్యాయత్నం.. దీపను వెంటాడి కారుతో గుద్దేసి..

తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో అత్యంత టీఆర్పీ కలిగిన కార్తీకదీపం సీరియల్‌లో మరో భారీ ట్విస్ట్ తెరపైకి వచ్చింది. మోనిత కుట్రలకు అతలాకుతలం అవుతున్న కార్తీక్ కుటుంబంలో మరో భారీ ప్రమాదం చోటుచేసుకొన్నది. ఈ సీరియల్‌లో అత్యంత కీలకమైన పాత్రతో ఆకట్టుకొంటున్న వంటలక్క, దీపకు యాక్సిండెట్ గురికావడం ఆసక్తికరమైన అంశంగా కనిపించింది. ఇక కార్తీక్, మోనిత బంధంపై పిల్లలు మనో వేధనకు గురికావడం ఇంటి సభ్యులను కుంగదీసింది. ఇంకా అక్టోబర్ 7వ తేదీన ప్రసారమైన 1164 ఎపిసోడ్‌లో ఇంకా ఏం జరిగిందంటే..

English summary

Karthika Deepam 7th October 1164 Episode preview. Monita gets out of jail on heart attack drama. Apart from this, Deepa met with an accident in latest promo