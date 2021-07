Nirupam Paritala: కార్తీక దీపం డాక్టర్ బాబు ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా... రెమ్యునరేషన్ మరింత పెంచడంతో..

తెలుగు టెలివిజన్ చరిత్రలోనే సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేసిన కార్తీక దీపం సీరియల్ ఇప్పట్లో ముగిసే అవకాశం లేదని క్లారిటీగా అర్ధమయ్యింది. గతంలో ఎప్పుడు లేనంతగా నేషనల్ లెవెల్లో కూడా సీరియల్ ట్రెండ్ అవ్వడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఇక అందులో నటిస్తున్న నటీనటులపై నిత్యం ఏదో ఒక వార్త వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది. ప్రస్తుతం డాక్టర్ బాబుకు సంబంధించిన ఆస్తుల వివరాలు కూడా సోషల్ మీడియాలో గట్టిగానే వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Needless to say nothing special about the Karthika deepam. The rumor about the remuneration of the actors is going viral on a daily basis. Adults aside, Hima, sourya plays child artists and plays heroic roles, is also being heavily remunerated. Going into those details ..