కార్తీకదీపం సీరియల్‌లో మరో భారీ ట్విస్టు చోటుచుకొన్నది. మోనిత హత్య కేసులో కార్తీక్‌ను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. హత్యకేసు విచారణ జరుగుతుండగా .. దీపను మోనిత కిడ్నాప్ చేసుకొని ఊరి బయట ఉన్న పాడుబడ్డ ఇంటికి తీసుకెళ్లింది. కోర్టులో, మోనిత ఇంటిలో హైడ్రామాకు తెర లేచింది. తాజా ఎపిసోడ్ 1141లో ఏం జరిగిందంటే..

Photo Courtesy: Star మా and Disney+Hotstar

English summary

Karthika Deepam September 10th Episode preview. Karthik was produce in the court. Monita conspiracy against Deepa. Latest episode of 1141 goes once again with emotional content. Monita caught red handedly to Deepa.