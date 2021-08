Karthika Deepam Episode 1115: నేనే హత్య చేశా.. నన్ను అరెస్ట్ చేయండి.. పోలీసులకు సౌందర్య సరెండర్

మోనిత నిజస్వరూపం తెలియజేయడానికి వెళ్తున్న కార్తీక్, దీపకు గుమ్మంలోనే ఏసీపీ రోషిణి ఎదురైంది. రోషిణి రాకను చూసి మీ కోసమే వస్తున్నామని దీప అంటే.. ఎందుకు లొంగిపోవడానికా అంటూ ఏసీపీ షాక్ ఇచ్చింది. లొంగిపోవడమేమిటి అంటే మోనితను హత్య చేసి శవాన్ని దాచి పెట్టినందుకు అంటూ ఏసీపీ మరో షాక్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మోనితే లేదు. ఇక ఆమె నిజస్వరూపం ఏం చెబుతావు అంటూ ఏసీపీ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. నీ భర్త ఆమెను షూట్ చేసి చంపి శవాన్ని కూడా మాయం చేశాడు అని ఏసీపీ చెప్పింది. మా ఆయనే మోనితన చంపారని అనడానికి సాక్ష్యం ఏమిటీ అంటూ దీప ప్రశ్నించింది. కార్తీకదీపం సీరియల్‌లోని 1115 ఎపిసోడ్‌లో ఏమి జరిగిందంటే...

English summary

Karthika Deepam August 11th August's Episode preview. Latest episode of 1115 goes once again with emotional content.Monita is prepating for marriage with Karthik on 25th...In this occasion, High drama between Monita and Deepa while Suryapet Journey.