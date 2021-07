కార్తీక్ వల్లే తాను గర్బవతిని అయ్యానంటూ కార్తీక దీపం సీరియల్‌లో మోనిత చేస్తున్న వాదనకు చెక్ పెట్టేందుకు సౌందర్య ఫ్యామిలీ అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది. దీప, ఆదిత్య లాయర్‌ను కలవడం, అలాగే ఆ రోజు రాత్రి మోనిత ఇంట్లో ఏం జరిగిందో చెప్పమని ప్రియమణిని కార్తీక్ నిలదీయడం, అలాగే మోనిత ఆటలను కట్టిపడేస్తానని అర్ధపావు భాగ్యం శపథం చేయడం 1087 ఎపిసోడ్‌లో హైలెట్ అంశాలుగా మారాయి. ఇంకా తాజా ఎపిసోడ్‌లో ఏం జరిగిందంటే

English summary

Karthika Deepam 10th July's Episode of 1087 goes once again with emotional content. Deepa, Soundarya talks about present situation abou Monita. Monita is prepating for marriage with Karthik on 25th.