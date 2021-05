No.1 Kodalu నిర్మాత మృతి.. తెలుగు టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీలో మరో విషాదం

కరోనా మహమ్మారి ఎవర్నీ వదలడం లేదు. సెలబ్రిటీల నుంచి సామాన్యుల దాకా ప్రతి ఒక్కరినీ టెన్షన్ పెడుతోంది. కరోనా మొదటి వేవ్ కాస్త ఫర్వాలేదు అనిపించినా రెండో వేవ్ మాత్రం అనేక మందిని బలి తీసుకుంటోంది. కరోనా వచ్చి తగ్గాక కూడా అనేక సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఇప్పటికే తెలుగు టెలివిజన్ రంగానికి సంబంధించి యాంకర్ ప్రదీప్ తన తండ్రిని పోగొట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా తెలుగు టెలివిజన్ రంగానికి చెందిన ఒక ప్రముఖ నిర్మాత కన్నుమూసినట్లు తెలుస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే

Zee telugu's No.1 Kodalu producer Harish, 41, passed away in the wee hours of today (May 29). He reportedly suffered a heart stroke and was declared dead by the doctors.