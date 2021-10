NTR's EMK October 11th show: ఎన్టీఆర్ షోలో అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పగలరా? ఆటలో ఇద్దరు మహిళలు అలా

యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు రియాలిటీ షో ఆసక్తికరంగా సాగుతున్నది. సోమవారం ప్రారంభమైన ప్రస్తుత వారంలో పద్మలత, స్వప్న అనే ఇద్దరు మహిళలు గేమ్‌లో పాల్గొన్నారు. అయితే చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా ఆడుతున్నట్టు కనిపించిన పద్మావతి తప్పు సమాధానం ఇచ్చి గేమ్ నుంచి అవుట్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత స్వప్ప గేమ్‌లోకి వచ్చారు. అయితే పద్మావతి ఎంత గెలుచుకొన్నారు? స్వప్న ఎంత సంపాదించారు? అనే వివరాల్లోకి వెళితే..

NTR's Evaru Meelo Koteeswarulu Show October 11th Episode: Padmalatha out from EMK, Swapna hot seat. Padmavati gained 160000 in the show but, She has given wrong answer and left with 100000