NTR's EMK October 12th show: ఎన్టీఆర్ షోలో రూ.1250000 ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పగలరా?

ప్రేక్షకులను ఉత్సాహం కలిగిస్తూ.. బుల్లితెరపై ఆకట్టుకొంటున్న ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు ఆసక్తికరంగా సాగుతున్నది. ఈ షోలో వరంగల్‌కు చెందిన స్వప్న నిన్నటి కంటెస్టెంట్‌గా హాట్ సీట్‌పైకి వచ్చారు. ఎన్టీఆర్ ముందు రోల్ ఓవర్ కంటెస్టెంట్‌గా తన రెండో రోజు గేమ్‌ను ప్రారంభించారు. అయితే ఈ షోలో ఎంత గెలుచుకొన్నారు. ఏ ప్రశ్న వద్ద తడబాటుకు గురయ్యారు? ఇంకా గేమ్‌లో మరో కంటెస్టెంట్ ఎలా ఆడిందనే విషయాన్ని పరిశీలిద్దాం. కంటెస్టెంట్లకు పోస్టు చేసిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వగలరా?

English summary

NTR's Evaru Meelo Koteeswarulu Show October 12th Episode: Swapna of warangal has come onto hot seat as Roll over contestant. She has won 640000 but, given wrong answer to 1250000 question. And left with 320000 rupees.