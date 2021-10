అత్యంత ప్రేక్షకదారణను సొంతం చేసుకొంటున్న ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు రియాలిటీ షో మరోసారి ఆద్యంతం ఆసక్తిగా సాగింది. ఎన్టీఆర్ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ షోలో రాజమండ్రికి చెందిన సురేంద్రనాథ్ హాట్ సీట్‌పైకి వచ్చారు. ఎక్కడ తడబాటు గురికాకుండా చక్కగా సమాధానాలు చెబుతూ చకచకా ముందుకెళ్లాడు. మంగళవారం ఆటలో ఆయన ఎంత గెలుచుకొన్నారు? షో నుంచి ఎంత తీసుకెళ్లనున్నారు? ప్రశ్నలకు ఆయన చెప్పిన సమాధానాలను మీరు చెప్పగలరా అనే విషయాన్ని ఓ సారి చెక్ చేసుకోండి..

English summary

NTR's Evaru Meelo Koteeswarulu Show October 19th Episode: Surendranath of Rajamundri comes to hot seat in Evaru Meelo Koteeswarulu. He played well with confidance and won 640000 in first day. He is the roll over contestant for next day.