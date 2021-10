NTR's EMK October 5th show: కోటి రూపాయలపై కన్నేసిన హైదరాబాద్ అమ్మాయి.. ఆ ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం చెప్పగలరా?

యంగ్ టైగర్ నందమూరి తారక రామారావు హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు రియాలిటీ గేమ్ షో మంచి రేటింగ్‌తో దూసుకెళ్తున్నది. అక్టోబర్ 4వ తేదీన ఫాస్టెస్ట్ ఫింగర్ ఫస్ట్‌లో వేగంగా సమాధానం చెప్పి హాట్ సీట్‌పైకి చేరిన హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రత్యూష శంఖం మోగడంతో రోల్ ఓవర్ కంటెస్టెంట్‌గా మారారు. అక్టోబర్ 5న ప్రసారమైన షోలో హాట్ సీట్‌పైకి వచ్చారు. బీటెక్ పూర్తి చేసిన తర్వాత సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూ రాస్తూ బ్లాగ్‌ను కూడా నడుపుతున్నారు. అయితే అద్భుతంగా, సమయస్పూర్తితో ప్రశ్నలకు సమాధానం చెబుతూ ఎన్టీఆర్‌ను ఆకట్టుకొన్నారు. అయితే 50 లక్షల ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పే వరకు తన గేమ్‌ను కొనసాగించింది. చివరకు ఎంత గెలుచుకొని వెనుకకు వెళ్లారంటే..

English summary

NTR's Evaru Meelo Koteeswarulu Show October 5th Episode: Pratyusha of hyderabad is chasing for One crore. She won 1250000 rupees on October 5th episode. And turns as roll over contest for October 6th.