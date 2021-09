యంగ్ టైగర్ నందమూరి తారక రామారావు హోస్ట్‌గా నిర్వహిస్తున్న ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు రియాలిటీ షోలో రోల్ ఓవర్ కంటెస్టెంట్‌గా విశాఖపట్నంకు చెందిన మోనిషా హాట్ సీట్‌పైకి వచ్చారు. అయితే అప్పటికే 640000 రూపాయలు గెలుచుకొన్నారు. హాట్ సీట్‌పైకి రాగానే 1250000 రూపాయల ప్రశ్న వేశారు. అలా తనకు ఎదురుగా వచ్చిన ప్రశ్నను మోనిత ఎలా ఎదుర్కొన్నదనే వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

NTR's Evaru Meelo Koteeswarulu Show September 30th Episode: Monisha of Vishakapatnam who si civils aspirant played well on NTR's show. She won 640000 but She lost 320000 for wrong question for 1250000. After Monisha, Ananthapuram's Ravi Prakash occupied hot seat.