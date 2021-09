Jr NTR's Evaru Meelo Koteeswarulu: చూడగానే అన్నయ్యా అంటూ ఏడ్చేసి ఎంత గెలుచుకొన్నారంటే?

యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు షో ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన ప్రసారమైన షోలో ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లు హాట్ సీట్‌పైకి వచ్చారు. వారిలో ఇద్దరూ ఉత్తరాంధ్రకు చెందినవారే కావడం గమనార్హం. వారిలో ఒకరు సంతోష్ నాయుడు కాగా మరొకరు గౌతమి. ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఈ ఇద్దరూ కూడా వెనకడుగు వేసిన పరిస్థితి. ఈ ఇద్దరూ ఎంత డబ్బు గెలుచుకున్నారు ? ఏయే ప్రశ్నల దగ్గర బోల్తా పడ్డారు అనే వివరాల్లోకి వెళితే

నిన్నటి ఎపిసోడ్ లో సంతోష్ నాయుడు హాట్ సీట్‌పైకి వచ్చారు. మూడో ప్రశ్నను కంప్యూటర్‌పై ఉంచబోతుండగా శంఖం మోగడంతో సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ ఎపిసోడ్ ముగిసింది. ఇక ఆయనే ఈరోజు రోల్ ఓవర్ కంటెస్టెంట్‌గా రాగా ఈరోజు మూడవ ప్రశ్న 3000 రూపాయల ప్రశ్న అడిగారు.

English summary

NTR's EMK Show September 2nd Episode: Santhosh Naidu of vizianagaram and gouthami of vishakapatnam, have participated in this show. Here are the questions and Answers.