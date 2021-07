సుమతో విభేదాలు గురించి రాజీవ్ కనకాల క్లారిటీ.. అందుకే దూరంగా అంటూ షాకింగ్ కామెంట్స్!

వార్తలు లేనపుడల్లా ఏదో ఒక రకమైన వార్తలు పుట్టిస్తూ ఉంటారు కొందరు. అలా ముఖ్యంగా సినిమా సెలబ్రిటీలు టీవీ సెలబ్రిటీల గురించి అనేక వార్తలు పుట్టిస్తూ ఉంటారు. ఈ కోవలోనే టెలివిజన్లో స్టార్ యాంకర్ గా కొనసాగుతున్న సుమ తన భర్త రాజీవ్ కనకాల తో విడిపోయారని వారిద్దరి విడాకులు కూడా తీసుకోబోతున్నారు అంటూ ప్రచారం మొదలైంది. తాజాగా ఆ ప్రచారం మీద రాజీవ్ కనకాల ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

there are some Rumours about Rajeev Kanakala and his celebrated anchor wife Suma. The actor has now opened up about the issue once again, and clarified.