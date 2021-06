స్టార్ మా పవర్ఫుల్ లైనప్.. RRR, పుష్ప సినిమాలతో పాటు మారో ఆరు సినిమాలు సొంతం..

ఈ రోజుల్లో సినిమాలు కేవలం థియేట్రికల్ గానే కాకుండా వివిధ రకాలుగా బిజినెస్ చేస్తూ నాన్ థియేట్రికల్ గా కూడా మంచి లాభాలను అందిస్తున్నాయి. ఇక ఓటీటీ హక్కుల్లో ఎంత పోటీ ఉందొ శాటిలైట్ హక్కుల్లో కూడా అంతే పోటీ నెలకొంది. ఇక అందులో స్టార్ మా ఛానెల్ శాటిలైట్ హక్కులను అందుకోవడంలో దూకుడుగా వ్యవహరిస్తోంది. ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా సినిమాలతో రాబోయే ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాల హక్కులన్ని 'స్టార్ మా'నే సొంతం చేసుకుంది. మొత్తం 8 సినిమాలు. వాటిపై ఒక లుక్కేస్తే..

English summary

The star maa fortunate to have won our first two Pan India films. Rajamouli, NTR, Ram Charan movie the RRR satellite rights to be unveiled in the combination at a hefty price. also bagged the rights for another Pan India movie pushpa,