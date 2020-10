రాజీవ్ ఏంటి ఇంత ఘోరంగా ఉన్నాడు!!.. అలా చేయడంతో భయపడిన సుమ

View this post on Instagram

Our Little Star @gullyboyriyaz as @kanakalasuma in #Bommaadirindhi, from this October 4th 9:00pm only On @zeetelugu . . . . . . . . #dowatch #bommaadhirindi #this #sundayfunday #zeetelugu #mahanati #anchorsuma #riyaz #sreemuki #nagababu #janimaster #pandu