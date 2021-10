Telugu TV Serials TRP Ratings: ఆ రకంగా కార్తీకదీపం రేటింగ్ డౌన్.. అనూహ్యంగా గుప్పెడంత మనసు

తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో సీరియల్స్ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. నాలుగైదు ప్రధాన ఛానెల్స్‌లో ప్రసారమయ్యే కుటుంబ ధారావాహికలకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తున్నది. తాజాగా ఈ ఏడాదికి సంబంధించి 39వ వారానికి రేటింగ్స్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ రేటింగ్స్ ప్రకారం.. ఏ సీరియల్ ఏ పోజిషన్‌లో ఉందంటే.

English summary

Telugu TV Serials 39th week TRP Ratings of October 2021: Karthika Deepam Bit dropped to previous month And Intinti Gruhalakshmi serials are doing good at Telugu Television industry. Here is the 39th weeks TRP rating for top 10 Telugu serials.