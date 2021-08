Vadinamma Episode 612: చావు తప్పించుకుని కన్ను లొట్ట పోగొట్టుకున్న నాని.. రఘురామ్ ఫ్యామిలీలో ముసలం!

తెలుగు సీరియల్స్ లో వదినమ్మ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. మరీ ముఖ్యంగా టాప్ ఫైవ్ సీరియల్స్ లో ఒకటిగా కొనసాగుతూ స్టార్ మా ఛానల్ కి మంచి రేటింగ్స్ తెచ్చిపెడుతోంది. ఇక ఈ ఎపిసోడ్ కి సంబంధించి ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి అనేది పరిశీలిస్తే

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 612 : Vadinamma is a Telugu soap which airs on Star Maa and streams on Disney+Hotstar. The series premiered on 6 May 2019. It stars Prabhakar, Sujitha, Rajesh Dutta, Maheshwari, Raj and Priyanka. In the latest episode Nani's family makes fun of him as he sneaks into Shilpa's house. Later, Sita and Laxman feel elated to learn about Shailu's intentions.