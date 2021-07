Vadinamma July 13 Episode: దమయంతికి ఊహించని షాక్ ఇచ్చిన సీత.. అలిగిన రఘురామ్!

తెలుగులో స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ దుమ్ము దులుపుతోంది. రోజుకు ఒక ట్విస్ట్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ సీరియల్లో తాజాగా ఏం జరిగింది అనేది ఈ రోజు ప్రివ్యూలో చూద్దాం.

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 593: Vadinamma is a Telugu soap which airs on Star Maa and streams on Disney+Hotstar. The series premiered on 6 May 2019. It stars Prabhakar, Sujitha, Rajesh Dutta, Maheshwari, Raj and Priyanka. In the latest episode family is struggling for nani marriage.