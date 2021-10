Vadinamma: రఘు రామ్ కి హార్ట్ ఎటాక్.. ఆ షాకింగ్ విషయం తెలియడంతోనేనా?

రఘురాం, సితల పెళ్లి రోజు కావడంతో మిగతా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి వారిద్దరూ పెళ్లి రోజున గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశారు. ముందు మాకు ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు అని తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేసినా సరే నానీ- శిల్పా, సిరి - భరత్, శైలు - లక్ష్మణ్ అందరూ కలిసి బలవంతం పెట్టి సీతా, రఘు రామ్ లు కొత్త బట్టలు వేసుకునేలా చేస్తారు.

అంతేకాదు ఈ సెలబ్రేషన్స్ కు దగ్గరి బంధువులను బొమ్మలను కూడా హాజరు కమ్మని కొడతారు. అందులో భాగంగానే మరికొందరు కూడా రఘురాం ఇంటికి చేరుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇక్కడితో నిన్నటి ఎపిసోడ్ ముగించారు ఇక ఈరోజు ఎపిసోడ్ కి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Vadinamma Episode 680: Siri gets upset as Parvati speaks ill about Sita. Later, Durga and Parvati come up with an evil plan against Sita.