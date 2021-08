50 years of Mammootty: మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్ వైరల్.. అదిరిపోయిన మమ్ముట్టి రిప్లై

సినీ పరిశ్రమలో మెగాస్టార్‌గా ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే హీరో ఎవరంటే.. ఏ మాత్రం సందేహం లేకుండా ఠక్కున చిరంజీవి అని పేరు వస్తుంది. అయితే స్థాయిని చూడకుండా తన కంటే చిన్న వారిని, పెద్ద వారిని మర్యాదించే ఆయన తీరును గొప్పగా చెప్పుకొంటారు. ఆయన ప్రవర్తన, ఒదిగి ఉండే తీరు వల్లే చిరంజీవి మెగాస్టార్ అయ్యారని ప్రతీ ఒక్కరు చెప్పుకొంటారు. తాజాగా మలయాళ సూపర్ స్టార్ మమ్ముట్టిని ఉద్దేశించి చిరంజీవి ట్వీట్ చేయగా అందుకు మమ్ముట్టి స్పందించిన తీరు అద్భుతంగా ఆకట్టుకొంటున్నది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

Thank you Chiru bhai my journey has been extra special thanks to wonderful colleagues like you and the beautiful bonds that we share. As you said being a part of this amazing industry together is a blessing. @KChiruTweets https://t.co/xudyL4kxKW