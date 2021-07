శర్వానంద్ పెళ్ళికి ప్రభాస్ అడ్డు.. సీక్రెట్స్ బయటపెట్టిన టాలీవుడ్ నటి!

టాలీవుడ్ లో మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ ఎవరు అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది ప్రభాస్ పేరు. నలభై ఏళ్ళు పై బడుతున్నా ఆయన ఎందుకో పెళ్లి విషయం మీద శ్రద్ధ చూపించడం లేదు.. అయితే శర్వానంద్ కూడా ఇప్పుడు ప్రభాస్ బాటలోనే నడుస్తున్నాడా? పెళ్లి చేసుకోమని శర్వానంద్ అని అడిగితే ప్రభాస్ పేరు చెబుతున్నారట, అయితే అలా ఎందుకు చెబుతున్నారు ? అనే విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Actress swapnika turned as AD to Sarkaru Vari Pata. swapnika who acted in few films in telugu, no turned into sarkaru vari pata assistant director. she shares some intresting facts on sharwanand marriage.