Valimai Motion Poster : రచ్చ రేపిన అజిత్.. నెవర్ బిఫోర్ అంతే!

తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోలు ఎక్కువే. అందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది అజిత్ గురించి. ఆయన చాలా ఏళ్లుగా హవా చూపిస్తూ స్టార్ హీరోగా వెలుగొందుతున్నారు. తలా అజిత్ అని అభిమానులు ముద్దుగా పిలుచుకునే ఆయనకు ఎనలేని ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ ఉంది. అలాంటి ఆయన చేస్తున్న సినిమా నుంచి ఎలాంటి అప్డేట్ లేకపోవడంతో ఫాన్స్ రచ్చ చేశారు. దీంతో ఈరోజు ఫస్ట్ లుక్ మోషన్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

with so much of waiting Valimai's first poster featuring Ajith is finally out. Directed by H Vinoth, the film stars him as a cop and has been produced by Boney Kapoor.