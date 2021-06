నందమూరి బాలకృష్ణ హై వోల్టేజ్ మాస్ మూవీ అఖండ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ తో అంచనాలు ఏ రేంజ్ లో పెరిగాయో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. సింహా, లెజెండ్ సినిమాల అనంతరం బోయపాటి దర్శకత్వంలో వస్తున్న సినిమా కావడం వలన సినిమాకు సంబంధించిన ప్రతి విషయం వైరల్ అవుతోంది. ఇక పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక రోజు ముందే పవర్ఫుల్ పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు.

English summary

Nandamuri Balakrishna's birthday on June 10, fans have been waiting for a surprise for their movies. Boyapati Srinivas left an amazing poster just in time as everyone expected.