Akira Nandan చేసిన పనికి మహేష్‌ బాబు ఫ్యాన్స్ ఫిదా.. జూనియర్ పవర్ స్టార్ వీడియోలు వైరల్

పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్‌కు మెగా అభిమానుల్లో ఎంత క్రేజ్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే ఆయన కుమారుడు అకిరా నందన్‌కు కూడా సోషల్ మీడియాలో అంతే క్రేజ్ ఉందనడంలో ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు. అయితే అకిరా నందన్ సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఎప్పుడెప్పుడా అని ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇలాంటి అభిమానాన్ని సంపాదించుకొన్న అకిరా తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారాడు. అకిరా చేసిన పనికి సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు కూడా ఫిదా అయ్యాడు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Pawan Kalyan son Akira Nandan's graduation ceremony held in Indus International School. Power star was chief guest in this event. In the event, Akira Play song Kalavathi on his piano goes viral in social media.