ఎన్టీఆర్ అనుకుంటే ఎంత దూరం అయినా వెళ్తాడు.. ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన అజయ్!

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఆర్ఆర్ఆర్ అనే సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన రామ్ చరణ్ తో కలిసి నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత ఎన్టీఆర్ నిజానికి త్రివిక్రమ్ తో ఒక సినిమా చేయాల్సి ఉంది. అనుకోని కారణాల నేపథ్యంలో ఆ సినిమా క్యాన్సిల్ కావడంతో కొరటాల శివ ఎన్టీఆర్ తో సినిమా అనౌన్స్ చేశారు. ఇదంతా ఇలా ఉంటే ఎన్టీఆర్ గురించి నటుడు అజయ్ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Tollywood Artist Ajay made some intresting comments on jr NTR. he reveals that Tarak as a person is a gem. If he considers someone as his own, then Tarak can go to any extent to be with them. He will stand with them for a lifetime says ajay.