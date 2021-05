అన్నగారి అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన బాలయ్య.. త్వరలో అలా తెలుగు ప్రజల ముందుకు!

తెలుగు వారి ఆరాధ్య దైవం, యావత్ దేశానికి రాజకీయ దిశా నిర్దేశం చేసిన ఎన్టీఆర్ తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో చిరస్మరణీయుడిగా నిలిచారు. ఈరోజు ఎన్టీఆర్ 98వ జయంతి సంధర్భంగా ప‌లువురు ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు. ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద ఎత్తున నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి మొదలు టాలీవుడ్ లో అందరూ ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. అయితే తన తండ్రి జయంతి సందర్భంగా బాలకృష్ణ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

On the 98th birth anniversary of legendary actor and politician Nandamuri Taraka Rama Rao, his son star hero Nandamuri Balakrishna announced that he will be writing a book on his father. He said that no matter how many books were written on NTR, the book he is going to write is going to be the best.