బాలీవుడ్ 'ఛత్రపతి'కి దారుణమైన నష్టాలు.. షూటింగ్ మొదలవ్వక ముందే భారీ దెబ్బ!

ఏ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అయినా సరే ఒక హీరో వరుసగా డిజాస్టర్స్ అందుకున్నాడు అంటే ఎదో ఒక విధంగా అతని మార్కెట్ పై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. కానీ బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ మాత్రం అలా కాకుండా సినిమా సినిమాకు తన రేంజ్ ను పెంచుకోవడం సాహసమనే చెప్పాలి. కొన్నిసార్లు కమర్షియల్ గా క్లిక్కయినపుడు కలెక్షన్స్ బాగానే వస్తున్నాయి. కానీ మరికొన్ని సార్లు రిజల్ట్ లో తేడా కొడితే ఊహించని దెబ్బ పడుతోంది. ఇక ఇప్పుడైతే సినిమా షూటింగ్ మొదలవ్వకముందే మూడు కోట్ల రూపాయలు నష్టపోవాల్సి వచ్చింది.

English summary

Bellamkonda Srinivas, on the other hand, said it was an adventure to expand his range of films. Collections sometimes come in handy when clicked as a commercial. But a few more times the difference in the result is an unexpected blow. Now, before the film started shooting, it had to lose Rs 3 crore